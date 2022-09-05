警政署長黃明昭（中）率隊向兩警棺木舉手敬禮致哀。（程炳璋攝）

家屬悲痛哭泣，離開殯儀館前向警察致謝。（程炳璋攝）

台南殺警奪槍案殉職警凃明誠、曹瑞傑5日舉辦告別式，南台灣500名警察到場致祭，兩警棺木車隊出殯時，大批警員列隊從台南市立殯儀館景行廳靈堂內，一路排到大馬路上，合十送行，當場目擊同事喪命的警員陳俊安強忍悲痛到場，難掩不捨的說「盼他倆好好離開，保佑警察同事」。

凃明誠、曹瑞傑告別式歷經2個半小時，警政署發動嘉義縣市、高雄市、保5總隊與台南市在地警察共500人參與儀式，一路陪到最後靈車駛離。

殉職警靈車離去前，500警兩側列隊合十送行。（程炳璋攝）

民權派出所警員陳俊安（中間手帶黑錶者）是第一時間目擊2警命案者，他在兩警尚存一息時，緊急施予心肺復甦術，卻眼看同事過世，內心衝擊極大，5日仍忍痛參加公祭。（程炳璋攝）

兩警棺木由12警扶靈出殯，警政署長黃明昭帶隊在景行廳門口舉手敬禮，500名警察列隊兩側，從公祭廳內一路排到台南市立殯儀館外馬路，舉手合十送行。沿途有多部警車前導，護送靈車到火葬場。另外還有中華民國退警協會、台南市警局巡守大隊、台灣讚警等民間單位共約數百人到場。

凃、曹2警告別式享有警界最高榮譽規格，基層同事仍相當不捨，台南市警2分局有女警常訓打靶時，拿到槍就想起2殉職警，突然落淚。警分局內的訓練教官也在1次擴大臨檢勤教時，在同事面前情緒潰堤哽咽。警界基層最感嘆的是政府對殺警案發後承諾的修改警械使用條例，會不會「今天公祭，明天忘記」。

最先抵達命案現場，眼睜睜目擊2同事當場斷氣的民權派出所警員陳俊安，內心極受震撼，5日仍強忍悲傷出席致祭，對命案現場情景仍耿耿於懷，他黯然表示「希望2同事好好離開，保佑民權所的同事」。