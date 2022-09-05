阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲的一名律師今天表示，企圖謀殺她的男子「並非單獨犯案」。

醜聞纏身的克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）今晚險遭近距離槍擊，她與在自家門外聚集的支持者交流時，嫌犯費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾（Fernando Andres Sabag Montiel）突然掏出槍枝，但他尚未擊發子彈便遭警方制伏，69歲的克莉絲蒂娜．費南德茲幸運逃過一劫。

克莉絲蒂娜．費南德茲的律師達勃（Gregorio Dalbon）告訴C5N電視台說：「他並非單獨行動，因為對方做好準備，企圖暗殺她。」達勃並未提供更多細節。

「另有其他知情者，這點無庸置疑。」

35歲的巴西人費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾從小住在阿根廷，他並未告訴調查人員犯案動機。

社群媒體畫面顯示，他的身上有與納粹有關的刺青。

克莉絲蒂娜．費南德茲因涉嫌在先前擔任總統期間貪汙，遭檢方求刑12年、褫奪公權終身。她在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）住處外接待支持者時，費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾混在人群中，持槍近距離朝她頭部扣下板機。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）在事發後不久說，嫌犯當時扣下扳機，但槍枝因不明原因未順利擊發。

在警方試圖釐清此案之際，克莉絲蒂娜．費南德茲的律師表示，他建議調查人員向一名自稱是嫌犯友人、名叫「馬里奧 」（Mario）的男子問話。

在這起事件發生後不久，名叫馬里奧的男子就告訴電視台，他和嫌犯從小就是朋友。

他說，他「確定（費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾）意圖殺了她。」

他還表示，自己已經10個月沒見過對方，在這段期間，費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾一直嘗試取得槍枝。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110905