興櫃「明星股」又有新兵IPO！雲端應用服務商伊雲谷（6689）6日將辦理IPO申購抽籤，期間吸引19.64萬筆申購單，換算中籤率僅0.9％，以每股112 元承銷價計算，總計凍資220.01億元；而伊雲谷2日均價167.57元，等於中籤投資人有望現賺近5.6萬元，每位中籤戶隱含報酬率約五成。

台股5日維持於平盤附近震盪，惟興櫃高價股IPO前夕多方氣焰旺，伊雲谷預計9月中旬掛牌上市，公開申購於9月2日落幕，即將於6日辦理IPO申購抽籤，目前未扣除步合格單前的總申購量19萬6,440張、承銷張數則為1,760張，換算中籤率0.9％。

就伊雲谷於興櫃市場股價觀察，2日均價為167.57元，以每股112 元承銷價計算，中籤投資人有望現賺5.56萬元，且伊雲谷5日盤中股價也動能十足，盤中股價上漲1.45％，最高價達170元，上市前夕股價率先多頭表態。

伊雲谷目前為興櫃第11大高價股，以2日均價計算，興櫃市場共計有32檔逾百元高價股，而除伊雲谷將於本月掛牌上市外，視陽、睿生光電、伯特光等逾百元興櫃股，也已分別通過上市櫃案，興櫃下半年高價股「掛牌熱」仍有戲。

不過，儘管新股「抽紅包」投資人趨之若鶩，惟法人提醒，個股上市櫃後股價表現全憑本事，投資人仍須留意個股產業趨勢、營收表現及資金流動向。

尤其全球央行收緊資金、市場熱錢消退，今年來掛牌且承銷價逾百元個股中，洋基工程、瑞鼎、力智、來頡均已跌破承銷價，中籤投資人若選擇「長抱」恐「越抱越心酸」。

其中，當時風光奪下「凍資王」的電源管理晶片大廠力智，以5日收中低點266.5元計算，已較承銷價589元大跌54.75％，當初「幸運中籤」投資人若尚未將申購股票賣出，累計虧損已來到32.25萬元。