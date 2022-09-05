為提升八里地區市場服務，新北市政府引進民間資源興建龍形市場，新北市長侯友宜去年12月曾親臨現場為新建工程開工祝禱，相隔9個月後在今(5)日由市場處長盛筱蓉與民間開發單位全翰龍形廣場股份有限公司董事長韓保全一同為工程上梁祈福，祈求根基永固、順利完工。

盛筱蓉表示，新北市除了持續針對公有市場進行改建、改造外，也不斷評估各行政區是否有新建市場需求；2021年1月與全翰龍形廣場股份有限公司簽訂投資契約，引入民間資金、經驗、經營能力及創意，規劃於八里上庄地區新建市場，以提升地區市場機能，滿足在地民眾採買需求。

全翰龍形廣場股份有限公司董事長韓保全提到，龍形市場規劃為地上4層樓之複合型建物，1、2樓做零售及超級市場使用，3、4樓則提供商業使用並回饋150坪公益空間，目前建物主體結構即將完成，整體工程進度已超過65％，預計2023年6月即可落成啟用，期待可成為鄰近區民日常採買及休閒娛樂場所。

市場處補充，2019年推出的公有市場改建改造計畫已提前達標，至今3年多已啟動8座市場新、改建並完成8座市場改造，其中除五股公有市場已新闢完成外，第2座新建市場即為八里龍形市場；此外，市場改造也持續進行中，預計2022年10月前將超標完成10座市場改造，為在地民眾提供舒適、整潔、安全、明亮、美觀及人情味的現代化市場體驗。