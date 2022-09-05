民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（5）日發表城市綠帶政策，她表示，過去7年多，新竹市政府已完成40處公園、逾50公里人行道，打造步行城市，未來她更將整合並擴大東、北、香山3區公園綠地與步行廊帶，打造1座慢行、宜居城市。

沈慧虹今天在市議員陳建名、曾資程、鄭美娟、施乃如以及議員參選人劉彥伶、楊玲宜的陪同下，發表城市綠帶政策。她表示，公園是城市的重要基礎設施，不僅提供給小孩遊憩空間、銀髮族散步聚會空間、更是重要的生態空間。

新竹市政府過去完成兩大目標，第1是改造了40處公園，第2改善逾50公里人行道，並透過天空纜線下地，重新整理路口與標線，將舊市區打造成步行城市。

今天的政策說明記者會上，沈慧虹也特別播放1段影片，內容是採訪小孩與家長使用公園的心得，小朋友都開心的說喜歡家裡附近的公園，盪鞦韆、溜滑梯都很好玩，家長則說，會特別尋找市區特色遊具公園，可以帶小孩去放電，家長也放鬆。

沈慧虹指出，未來她要結合這兩大計畫，透過步行城市串聯每個公園，規畫出城市內的3大綠帶，包含東區的多元機能大學城、北區的客雅溪大公園、香山區的香山生活聚落，給市民最完整的宜居城市空間，讓所有人都可以放慢步調，探索這座城市。

沈慧虹說明，東區的多元機能大學城，將以汀甫圳為軸心，形成藝文科技生活聚落；北區的客雅溪大公園，將串聯6個特色公園打造綠廊帶，造福鄰里；香山區的香山生活聚落則將串連客雅大公園、香山國小東側與香山谷3條綠廊帶打造宜居步行空間。

沈慧虹表示，這是步行城市計畫的起點，她也強調，宜居城市不只工作，要有休憩與生活，可以放慢腳步、認識生活空間，進而扎根、產生認同，她要讓每個人可以在城市內找到屬於自己的空間，自在、放鬆、沉澱、宜居。