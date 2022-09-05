雲林縣政府推出「藝術宅急便」下鄉巡演系列活動，疫情期間用藝術宅配到你家的概念，辦理多場演出。縣長張麗善今(5日)在臉書分享7場精彩演出資訊，邀請全台優秀團隊及在地傑出表演團隊下鄉，同時也力挺這些受疫情衝擊的辛苦表演者。

張麗善指出，這兩年多來受疫情衝擊，很多演員的演出工作被迫停擺，還有很多藝文表演團體的演出被疫情打亂，現在逐步回歸正常生活，應該要力挺這些辛苦的表演者。

「藝術就是生活！」張麗善表示，雲林規劃了「藝術宅急便-下鄉巡演」活動，接下來將邀請全台優秀團隊及在地傑出表演團隊下鄉，透過兒童戲劇、歌仔戲、打擊樂、布袋戲、馬戲雜耍、管弦樂、國樂、搖滾音樂等不同形式表演來展現雲林。

以下為「藝術宅急便-下鄉巡演」演出資訊：

水林鄉 9/18(日) ｜19:00 ｜

通天府｜台北青年管樂團、 蔦松藝術高中、Dancelife

大埤鄉 9/24(六) ｜19:00 ｜

大埤公所前廣場｜小丑默劇團

二崙鄉 9/25(日) ｜19:00 ｜

二崙夜市｜廖文和布袋戲團、雲火INFERNO火舞團

莿桐鄉 10/15(六) ｜19:00 ｜

莿桐夜市｜創造焦點、 森森不息

北港鎮 10/23(六) ｜19:00 ｜

北港糖廠對面廣場｜明華園戲劇總團

臺西鄉 10/23(六) ｜19:00 ｜

臺西國小｜小青蛙兒童劇團、捌樓小吉他樂團

口湖鄉 11/13(日) ｜19:00 ｜

福安宮｜采風樂坊、林品中