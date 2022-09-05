民進黨立法院黨團七長公布 羅致政接幹事長、郭國文任書記長 13:332022/09/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院第10屆第6會期1日報到，民進黨立法院黨團今（5日）公布黨團新任幹部。（黨團提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院第10屆第6會期1日報到，民進黨立法院黨團今（5日）公布黨團新任幹部，柯建銘續任黨團總召，羅致政接黨團幹事長、郭國文任書記長，另外黃世杰、林靜儀擔任副幹事長，吳玉琴、林楚茵擔任副書記長。 周永鴻辦台中首場18歲公民權座談 吳怡農揭修憲通過門檻 批民進黨「福壽螺盤據」施正鋒：已淪權力與利益共同體 馬桶政見藍諷陳時中無腦到「免治」 要求民進黨道歉 #黨團 #幹事長 #立法院 #民進黨 #羅致政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推動年底18歲公民權 民進黨號召「國務青」各地宣講 13:072022/09/05 政治 虎尾區4諸侯之爭 藍綠對決3鄉鎮長 04:102022/09/05 地方新聞 台東基層選舉 564人登記 民進黨籍僅10人 11:232022/09/03 政治 國民黨搶下四都 2024大變盤 04:102022/09/04 時論廣場 民進黨潑髒水為林智堅脫罪 朱立倫：用這方式只會不斷撞牆 11:512022/09/05 政治 參選遭除名經調解 民進黨：除名無效蔡仁堅仍具黨員資格 16:012022/09/03 政治 民進黨將開除黨籍 鄭寶清：乞丐趕廟公 10:192022/09/03 政治 偷窺事件 藍要民進黨公開道歉 04:102022/09/05 政治要聞 遭控交大碩士論文涉抄襲 林耕仁4點聲明回應了 12:122022/09/05 政治 林耕仁碩士論文被爆抄襲 綠營：完全錯誤援引資料 11:572022/09/05 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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