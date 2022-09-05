立法院第10屆第6會期1日報到，民進黨立法院黨團今（5日）公布黨團新任幹部，柯建銘續任黨團總召，羅致政接黨團幹事長、郭國文任書記長，另外黃世杰、林靜儀擔任副幹事長，吳玉琴、林楚茵擔任副書記長。

周永鴻辦台中首場18歲公民權座談 吳怡農揭修憲通過門檻
批民進黨「福壽螺盤據」施正鋒：已淪權力與利益共同體
馬桶政見藍諷陳時中無腦到「免治」 要求民進黨道歉
#黨團 #幹事長 #立法院 #民進黨 #羅致政