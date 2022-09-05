台大明天舉行臨時校務會議，將就9位校長候選人由172為校務會議代表進行推薦投票，只要得1／3同意（58票），即獲推薦，可以進入下一階段的遴選。推薦投票結果預計明天晚上7時開票，之後由校長遴選委員會進行後續遴選，10月8日前選出校長當選人。

台大本次參加校長遴選9位候選人，包含台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院院長陳文章、台大法律系特聘教授陳聰富、台大電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大文學院院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新。

台大9位校長候選人已在日前完成治校理念說明，接下來將由校務會議代表進行推薦投票。依台大「校長遴選委員會組織及運作要點」規定，校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，獲全體校務會議代表1／3推薦票數者為校務會議推薦校長候選人，校務會議推薦校長候選人至少應產生2人。

台大明（6）日上午9時至晚上7時舉行111學年度第1學期第1次臨時校務會議，進行校長候選人推薦投票，預計晚上7時進行開票作業，獲得通鑑的人選，校長遴選委員會9月中旬將這些候選人的同事進行訪談，10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。