民眾黨新竹市長參選人高虹安5日一早站在光復路、學府路口拜票，針對前新竹市長林智堅回防竹市，高虹安表示，無論林智堅是否會幫對手沈慧虹站台，競選團隊仍走自己的步調，接下來也勤跑基層腳步不會停，將陸續端出政見，透過不同類型活動與市民接觸。

高虹安5日一早與市議員李國璋、議員參選人宋品瑩，在光復路、學府路口拜票，向路過的上班民眾道早安。針對林智堅可能回防竹市，高虹安說，有經驗的團隊對參選人會有幫助，若林智堅團隊來幫沈慧虹，確實會增加沈團隊選戰經驗，但民眾黨仍會按照自己步調打選戰。

高虹安指出，在選戰過程中，根據不同性質、不同選民結構，各陣營選戰策略也會有所不同，目前聽到外界報導，林智堅先前市政團隊回防，至於林智堅本人動態，以及是否會幫沈慧虹站台，仍沒有明確說法。

不過，高虹安也提到，最近包含沈慧虹登記參選時，林智堅也未出席，沈慧虹臉書上對林智堅討論也愈來愈少，沈先前標榜延續林智堅施政，是否有刻意迴避林智堅色彩，還是覺得林智堅爭議大，刻意去淡化，這些都是近來可觀察到的變化。

選戰剩不到3個月，高虹安說，一直以來無論立院問政或提案，都先廣泛收集不同意見、實地考察，與地方人士或民間團體交換交流，再彙整成市政願景或政見。她也發現，民眾希望可在文宣或網路上，一頁式的了解每位參選人的政見，因此也在積極準備易讀的視覺呈現。

高也說，選戰打到這，少不了攻擊、批評或抹黑謾罵，最近藍綠攻擊抹黑較多，不得已要花時間要回應澄清，但主要工作仍在進行，包含提出政見、勤跑基層等，腳步都不會停，待辦事處空間慢慢成形後，也會透過更多不同類型的活動，與市民進一步接觸。