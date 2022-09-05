英國21歲自由攀爬者洛克伍德（Adam Lockwood）4日攀爬72層樓高的倫敦知名地標「碎片大廈」（The Shard）。

英國一對情侶入住倫敦知名地標「碎片大廈」（The Shard）內的香格里拉飯店第40樓套房，昨（4）日清晨竟突然在房間窗外看見一名赤裸上身的陌生男子對他們微笑揮手，原來這名男子是自由攀爬者，當時正攀登72層樓的碎片大廈。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，52歲的柯菲（Paul Curphey）日前與女友特蕾西（Treasaidh）入住倫敦知名地標碎片大廈第40樓套房慶祝特蕾西生日，不過昨日清晨6時，仍在床上的兩人突然驚見窗外有一名赤裸上身的陌生男子對著他們微笑、揮手。

原來窗外的陌生男子是21歲的自由攀爬者洛克伍德（Adam Lockwood），洛克伍德當時正赤腳攀爬72層樓高的碎片大廈。

Couple wave at barefoot man climbing past their window at the Shard 40 floors up https://t.co/DiQTs0GDj5 — The Independent (@Independent) September 5, 2022

柯菲表示，當時在窗外的洛克伍德以慶祝的方式大喊，向他們微笑、揮手，他們隨後催促洛克伍德繼續完成挑戰。柯菲也形容雖然洛克伍德在窗外的畫面看來相當恐怖，但他開心的舉止令人振奮。

Paul Curphey, 52, and partner Treasaidh, had a shock this morning when free-climber Adam Lockwood climbed past their window on the 40th floor of The Shard.



The 21-year-old has since been arrested on suspicion of trespass.https://t.co/uQbq0mYBOn



📺 Sky 501 pic.twitter.com/000vt73UQc — Sky News (@SkyNews) September 4, 2022

洛克伍德昨日也在臉書分享自己成功挑戰碎片大廈的照片，現場目擊民眾也從下方拍到他在大樓外牆攀爬而上的驚險畫面。不過完成挑戰後他也被警方依涉嫌非法入侵為由逮捕，警方也以涉嫌妨礙公眾為由逮捕另外2人。

倫敦都會區警察昨日清晨5時38分就接獲報案到碎片大廈下方待命，現場也有消防車、救護車待命。

72層樓的「碎片大廈」高約310公尺，是歐洲最高的建築之一，根據碎片大廈官網介紹，這座摩天大樓中有26層樓為辦公室，13層樓為住家，第69樓為瞭望台，可將倫敦各大知名景點盡收眼底，大樓中還涵蓋19層樓的香格里拉飯店（Shangri-La Hotel），坐落於34至52樓。