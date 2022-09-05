統一超(2912)7-ELEVEN今(5)日推出全新型態複合選品店「OPEN!MART」，整合產地蔬果、優選冷凍、全球調味三大類商品、共超過600個品項；更首次攜手「神農生活MAJI TREATS」引進在地品牌好物，預計2023年底前於10間門市進行測試導入。

7-ELEVEN積極架構生活服務平台，7-ELEVEN指出，2014年即率超商通路之先設置4℃生鮮蔬果專區，滿足上班族、小家庭等主力客群就近購買優質生鮮食材需求，現已拓展千間門市規模，近年也擴大冷凍專區結構，與在地品牌跨界合作引進多樣化冷凍商品，針對主要客群學生與上班族「輕自煮」與「快料理」兩大需求，今天推出全新型態複合選品店「OPEN!MART」，整合產地蔬果、優選冷凍、全球調味三大類商品、共超過600個品項；更首次攜手「神農生活MAJI TREATS」引進在地品牌好物，著重在地食材和品牌深度溝通，是消費者離家最近的24小時在地選品市集。

統一超7-ELEVEN整合集團冷鏈、低溫倉儲積極投入資源拓展冷凍品結構，亦在門市擴大導入冷凍雙門以上冰箱、住宅商圈引進「嚴選素材鮮物專區」、開設「天素地蔬複合店」強化冷凍素蔬食結構，實體門市冷凍相關商品業績近三年來已成長2成。

統一超7-ELEVEN全新型態複合選品店「OPEN!MART」首店落腳新北市汐止區「湖鑫門市」，位於汐止住宅商圈，引進超過10種複合類別，其中首創「果汁BAR」與聖德科斯合作，將店內人氣現打飲品綠拿鐵、優格飲引進超商，並同步販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，為使口味一致、方便調理，預先將新鮮水果鮮切裝袋後配送至門市，店員僅需加入牛奶或優格即可一鍵完成。另外還有Semeur聖娜、現烤哈燒、Mister Donut、COLD STONE、酒BAR、天素地蔬、時尚專區、寵物專區、博客來專區等，帶給鄰近居民更豐富多元的消費體驗。

統一超表示，全新複合選品市集「OPEN!MART」品牌以安心、天然、永續為訴求，占地約10坪大的空間，整體設計以綠白色系視覺，營造自然簡約氛圍，首度擴大產地蔬果、全球食材調味品，「OPEN!MART」冷凍冰箱多達9門、並設有2台大型臥式冰箱完整呈現7-ELEVEN冷凍經營結構，以「品牌肉品/水產」、「個人化餐點」、「療癒甜點/烘焙」、「即食料理」、「素蔬食」五大類型商品一應俱全，從前菜小點、主餐到甜點，就連素食者也能買好買滿。如擴大引進在地優質高端肉品舒康雞、究好豬、紅羽雞、安永鮮物等，並與美福、王品集團合作推出獨家肉品，整體冷凍品項較一般門市多出2成，滿足消費者即時性烹調需求，預計2023年底前於10間門市進行測試導入。