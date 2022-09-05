小薰也在《哈勇家》演出哈勇一家人。（華映提供）

前導海報也正式宣布電影定名為《哈勇家》。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，由黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，打造1齣充滿溫暖的可愛作品，將於11月11日上映。電影聚焦在哈勇一家人失去家中精神支柱後面對的難關，而「家家有本難唸的經」，電影所反應出的不只是哈勇家遇到的問題，也是所有家庭會面臨的難題。

去年電影拍攝時片名為《哈勇他們家》，但監製瞿友寧覺得片名容易造成混淆，不易記憶，建議去掉「他們」二字，改成簡潔的《哈勇家》，讓電影給觀眾的印象更為直接有力。電影故事也聚焦在宜蘭南山鄉的哈勇一家人，他們家有1位一直遵循泰雅族傳統精神gaga過生活的阿公，但也有想改變家族地位的兒子及想去國外闖蕩的孫女，三代同堂的家庭因不同的想法互相碰撞。

5日公佈電影的前導海報，可以見到哈勇一家人在陽光普照的藍天之下，大孫女三貼載著哈勇阿公及小孫女衝在前方，而哈勇家大兒子和二兒子則是開著選舉車在後面，這一場部落中的選舉，也影響了這一家人的感情，而阿嬤則是在路邊看這一家人，一大家子人各有性格，也十分可愛。

導演陳潔瑤表示《哈勇家》的故事不只是高山部落家庭的縮影，家庭成員間的問題糾結，也是世上每個家庭都會面臨的問題，只是生活背景的不同，而有不同的表現，也顯現出家庭親情的可貴和價值。陳潔瑤表示從一樣的家庭問題中，讓大家再多了解一點原住民，尤其是他們面對問題特有的「幽默感」，希望觀眾可以藉由電影感受到這個特殊的生命氣息。