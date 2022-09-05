對於國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）日提出的高雄10年來自殺人數逾4700人，居六都第1，高市府回應，衛生局持續透過專家會議分析，發生原因及對象以高齡者因病或缺乏家庭成員支持的原因占6成，憂鬱、家庭因素及感情因素為主因，並非柯所指稱自殺主因是經濟困頓。

高雄市近來不時發生浮屍與民眾輕生案件，還有住在岡山區的女子跑到左營區某大樓輕生的案件。市府表示，已經對輕生熱點做好管理，並由各局針對環境安全檢視包含照明設備、圍籬保護設施、警語標示、人員巡視等作改善，並加強場域巡視密度。

高市府衛生局說，許多研究指出，透過媒體過度傳遞渲染輕生新聞或輕生事件都可能引起高風險族群的模仿效應，也期待市民能避免轉傳輕生的新聞及相關訊息，鼓勵有情緒困擾的民眾或家屬積極求助，也能時常關心身邊親友，注意發出的求救警訊，發揮守門人的精神，同時提供必要的支持與陪伴並給予資源協助，陪伴失意者走過生命的低潮。

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