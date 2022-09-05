國東龍頭大都會的王座岌岌可危，他們在周末的系列賽對戰全聯盟最爛的國民，結果大都會以1勝2負作收，並且連續兩戰打出一模一樣的比數（1比7輸球）。令人憂心的還有王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）第2戰先發因為「疲勞」只投5局退場，導致大都會派出全聯盟最厲害的投手卻輸給了最弱球隊（薛爾瑟失1分，其餘是牛棚挨打）。

紐約雙雄大都會、洋基上半季各自稱霸國聯與美聯，但是顯得後繼乏力。洋基被太空人超車，剛剛拿下第80勝；大都會被道奇甩開，暫停在85勝。儘管大都會的戰績比較好，但是同區的勇士把握機會橫掃弱隊馬林魚，追到84勝，與大都會只有1場勝差了！反而洋基因為美東5支強隊互咬，沒有隊伍能冒出頭來篡位，勉強守住5場勝差的防線。

Timmy Trumpet playing "Narco" live while Edwin Diaz enters the game is incredible 🙌



(via @SNYtv)pic.twitter.com/XTnubx2adX — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 1, 2022

勇士5日對戰馬林魚中途，傳來了大都會敗給國民的消息，勇士主場開心地播放大都會救援投手迪亞茲（Edwin Diaz）的知名出場曲《Narco》，狠狠嘲笑大都會一番。這首曲子是大都會球迷引以為傲的，音樂家Timmy Trumpet先前還親自給迪亞茲現場演奏。

重建中的國民沒什麼實力，先發投手柯賓（Patrick Corbin）自責分率6.28、費迪（Erick Fedde）自責分率5.08，大都會卻幾乎無法在他們手中得分。如果沒有把握接下來對海盜、馬林魚這些弱隊的機會，最快本周結束就會被勇士超越。