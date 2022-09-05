上周五美股收跌，拖累港股5日開盤下挫，恒指5日低開0.79％，隨後跌幅擴大。截至午間收盤，恒生指數收跌1.28％，報19,203.24點；國企指數跌1.47％，報6,574.04點。紅籌指數漲0.02％，報3,624.26點。

恒生科技指數跌2％，報4,060.5點。嗶哩嗶哩跌4.57％，京東跌3.28％，騰訊跌3.1％。

教育股下跌，天立國際控股跌20.14％，新東方線上跌13.38％，新東方跌5.68％。

汽車股下跌，蔚來跌5.98％，吉利汽車跌4.76％，小鵬汽車跌3.22％。

比亞迪股份跌4.73％，據港交所文件：9月1日股神巴菲特的波克夏以平均每股港幣262.7243元的價格出售了171.6萬股比亞迪H股，持股比例從19.02％降至18.87％。

復星醫藥H股跌12.95％。該公司公告，控股股東復星高科技計畫通過集中競價及大宗交易方式減持不超過公司總股本3％的A股，減持價格根據市場價格確定。

康希諾漲9.6％，康希諾公告，公司研發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗，經國家衛生健康委提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意作為加強針納入緊急使用。