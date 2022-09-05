路透調查，專家預料澳洲房價將在今明兩年大幅下滑，因房貸利率上升以及生活成本壓力將壓抑房市需求。儘管房價可能下修，但對許多人而言仍是高不可攀。

受到疫情振興措施以及房貸成本便宜影響，使得澳洲房價自2009年全球金融海嘯以來已飆漲將近一倍，有屋者財富增加，但也讓千禧世代和首度購屋者難以買房。

路透在8月15日到9月2日間調查，分析師估計今年平均房價將衰退6.5％，明年將再重跌9.0％。先前5月訪調時，分析師預估今年房價將上揚1.0％。