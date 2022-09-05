國內連鎖店組織指標的TCFA台灣連鎖加盟協會今年邁入31年，為詮釋連鎖業都是創業家夢想的行業，每個品牌背後都是企業家努力的真實故事，首度攜手「如果兒童劇團」以舞台劇串連台灣連鎖品牌業創業人生，期為下一代留下屬於這片土地原創的優質故事。

TCFA為台灣第一個創設的連鎖店組織，也是規模最大的連鎖店協會；台灣連鎖暨加盟協會歷任理事長更是連鎖產業的夢想家，協會創立30週年時，希望傳承與記錄這些對台灣極具貢獻的企業領導人的理念及毅力，決定採取比其他組織更創新、更能優質擴散的方式，結合藝術文創，以真人真事全新創作，去年理監事會即討論通過與「如果兒童劇團」跨界合作，歷時10個月終於完成，預計9月17、18於台北國父紀念館首演，預計陸續於桃園、新竹、台中、台南、高雄等城市巡演。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡指出，戲劇的基底是以協會九位顧問努力打拚、熱情奮鬥的精神為主，深度訪談12位指標連鎖品牌創辦人及三位二代企業家，其中有不少企業家童年的真實故事從未對外發表，並進一步彙整勤奮堅持的領導人特質及正向熱情的DNA，融入全新創作的兒童故事，期對下一代產生潛移默化效果。

12位企業家的出生年次從一年級到五年級，見證台灣數十年來的經濟發展軌跡，包括阿瘦總裁羅水木、頂呱呱創辦夫人史區雪吟、三商集團創辦人翁肇喜、曼都總裁賴孝義、金石堂總裁周正剛、天仁天福集團副總裁李勝治、義美董事長高志尚、全家便利商店會長潘進丁、信義房屋董事長周俊吉、何嘉仁董事長朱嘉宗、旅行者董事長彭民雄、杏一醫療用品董事長陳麗如等。