中醫大新竹附設醫院復健科主任賴宇亮（左）指「穿戴式動力手部復健器」，能改善中風患者關節活動，增進肌耐力，促進手部的動作控制。（羅浚濱攝）

在科技廠上班的45歲劉姓女子，長期加班出現急性腦出血導致中風，造成右側肢體癱瘓，手腳無力，行動不便，到中醫大新竹附設醫院救治，復健科主任賴宇亮在劉女住院期間掌握復健黃金期，導入「外骨骼穿戴式動力機器人復健訓練」，輔助神經復健功能，劉女經過1個月的復健訓練，右側手腳靈活度已逐漸好轉。

賴宇亮指出，「穿戴式外骨骼下肢機器人」是透過下肢活動的輔助裝置，以膝關節為軸心，輔助動作與控制，利用動力輔助和阻力訓練神經復健的記憶，幫助中風患者恢復腿部力量，提升活動力。

另外，「穿戴式動力手部復健器」是透過多指節設計，運用外部動力輔助來帶動手指，導引患者做重複訓練，依照患者個別需求的阻力和速度，藉由機械重複的精準度，達到改善中風患者的關節活動，增進肌耐力，促進手部的動作控制。

賴宇亮說，一般中風患者做「外骨骼穿戴式動力機器人復健訓練」，透過治療師指導進行高強度的反覆練習，來促進神經系統的可塑性，手腳靈活度大多能在3到6個月達到復健改善效果。

賴宇亮並指國內中風越來越年輕化，提醒民眾生活作息要正常，千萬不要長期熬夜，萬一發現手腳無力，或者講話不清楚、流口水，甚至手腳麻木或無力情況，一定要儘速就醫。

賴宇亮建議年輕人要預防中風，最好每年定期做心臟超音波檢查，如果本身是心衰竭患者、有心血管疾病或心血管疾病家族史，則做3D超音波檢查，預防突然性的腦中風或是心肌梗塞。