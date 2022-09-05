行政院長蘇貞昌今（5日）上午11時30分召開擴大防疫會議，全球疫情趨緩降低11％。蘇貞昌於會中重申，蔡英文總統於上月19日便已表示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，並同時做好配套措施，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向，他強調，目前疫情發展在預估與可控範圍內。

蘇貞昌表示，如日前指揮中心所預估，國內疫情有微幅增加趨勢，也請指揮中心持續觀察疫情發展狀況，滾動調整相關防疫措施；此外，因入境人數上限已調升為5萬人，有關機場檢疫、防疫車隊及旅宿之量能，亦請指揮中心持續盤整並採取精進措施；感謝國人及各界配合「居家檢疫3＋4」、入境人數總量管制等措施，目前疫情發展在預估與可控範圍內。

指揮中心表示，全球疫情趨緩降低11％，BA.5變異株為全球主流株，佔比約78％，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內病例數增幅上升，惟輕症、無症狀者維持在99.55％，而目前已開學且中秋連假將至，人群交流機會增加，須持續密切監測後續疫情發展。

此外，入境採檢陽性率下降，上周（8月29日至9月3日）整體採檢陽性率為3.58％。另自8月22日調升入境總量為5萬人，上周（8月29日至9月4日）入境總人數為4萬4900人，9月1日、9月2日入境人數分別達7758、7158人次，為疫情以來新高，此期間自駕旅客佔1％，防疫車輛使用率達72％，防疫旅宿使用率達71.1％。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93％，第2劑為86.8％，第3劑為72.4％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93％，第4劑施打率則為9.6％，累積施打已超過6089萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。