台南阿堂鹹粥近期將虱目魚粥從200元漲價至260元，遭民眾痛批魚價已較先前高點降低許多，認為漲價相當不合理。專家分析，主因出在冷凍加工業者在價格高點時的囤貨出不完，基於先前付出的高額成本，即使現在魚價已大跌，但魚片價格仍居高不下。

根據行情統計，過去虱目魚池邊價每台斤約30元，去年底虱目魚價來到10年新高，每台斤上漲到45元，漲幅達50％；今年受疫情、氣候等因素影響導致產量大減，今年3月每台斤漲到60元，今年6月至7月每台斤池邊價來到75元的歷史高價。

而近期統計顯示，目前虱目魚池邊價每台斤已跌至55元，其他如鱸魚則為每台斤50元，台灣鯛則為每台斤25-26元。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，虱目魚已經跌到每台斤約55元，價格上比較符合現在的飼料成本，當時池邊價漲成本墊高時也帶動虱目魚片價揚，現在虱目魚已經跌價，但虱目魚片價格仍居高不下，主要原因出在「囤貨」。

郭建賢分析，當時虱目魚片漲價時，冷凍加工廠都囤很多貨，但魚價跌了以後進貨就縮手了，而當時買貴的魚片都還沒出完，當手頭上都是成本高的貨時就不可能會降價和進便宜的魚片，所以現在池邊交易很清淡，通膨加上美國進出口緊縮，今年對美虱目魚片出口量也降低，「不只虱目魚，台灣鯛、鱸魚都碰到一樣的情況」。

郭建賢說，池邊價的降價預計要2-3個月才會反映虱目魚片過往價格水準到市場上，這是產業結構的問題。

至於最近阿堂鹹粥店內調整價格的爭議，郭建賢說，店家如果在7月價格高點時漲價還說得通，現在才漲價一般消費者接受度自然就不高，養殖戶大多也不了解池邊價和加工囤貨之間的價格連動。