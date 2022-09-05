Yeah. I think I could make it 🏊‍♂️ https://t.co/Iap6tXKH44 — Michael Phelps (@MichaelPhelps) August 31, 2022

美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）最近被問到，如果他掉進海裡，他能夠游100英里（160.9公里）回到岸邊嗎？菲爾普斯很乾脆地回答：「是啊，我想我可以做到。」對方又問要花多久時間，菲爾普斯跟游泳教練討論之後，他說大概要50多個小時吧，「而且不會是很愉快的50小時。」

提問的是饒舌歌手Young Thug，他正被押在看守所裡等著出庭，跟室友聊天談到相關話題，乾脆就在推特標註菲爾普斯來發問。菲爾普斯是奧運23金的傳奇人物，另一個綽號是「巴爾的摩子彈」，他在200公尺以內比賽無敵手，長程游泳能力也很強。

根據《金氏世界紀錄》，人類最遠的海泳紀錄是250公里（155.3英里），締造者是西班牙馬拉松泳將費南德茲（Pablo Fernández Álvarez），他2021年7月在美國邁阿密海上刷新紀錄。費南德茲250公里只用了26小時36分18秒，他同時改寫人類在開放水域24小時之內最遠紀錄（225公里）。不過他的速度是有灣流的幫助，以游泳池裡的速度肯定要超過50個小時。

美國游泳月刊《Swimming World》兩年前的一篇文章提到，游泳女將Gertrude Ederle曾經在超長距離游泳（30公里以上）打破男子紀錄，分析是因為女人的身體可以更好地運用脂肪，長時間在寒冷的水中比較有利。不過那是100年前的事，現在男人已經克服長泳的問題，還出現了費南德茲這種怪物。