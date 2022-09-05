藍綠論文戰開打，國民黨質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應台北大學的論文涉抄襲，蔡適應本人坦承部分漏列，但強調原創度還是非常高。國民黨立委李德維說，蔡適應看板標榜「都市計畫博士」，論文卻涉嫌抄襲，台北大學應儘速召開學倫會審查。

李德維表示，現在在基隆市大街小巷，幾乎掛滿蔡適應競選看板，在看版上標榜著「都市計畫博士」，換句話說這是蔡適應的選舉主軸，但是他現在的台北大學「都市計劃研究所博士」論文遭到質疑涉嫌抄襲，現在相關檢舉也已經在9月2日送到台北大學，國民黨團要求台北大學請比照台大、中華大學，盡速召開學倫會進行審查。

李德維指出，倘若蔡適應的論文抄襲確定，更是涉及以假文宣欺騙基隆市民，不要等到選舉結束後，一切的公道都已經來不及。國民黨團再次呼籲台北大學學倫會，必須在11月26日之前，做出審查結果，也呼籲基隆市民睜大眼睛，請選賢與能，不要選擇抄襲、欺騙的候選人，靜待台北大學學倫會做出結果。

藍委費鴻泰表示，博士的培養必須花費相當的時間和工夫，博士生論文的文獻探討，更是需要長時間的驗證，如果一篇博士論文漏寫一兩個出處，出面承認漏寫、道歉，相信社會大眾都可以接受；但若是有25處文獻探討沒有註明出處，這就不是疏忽，而是故意，不尊重學術。

費鴻泰指出，台北大學都研所非常有名，倘若蔡適應選上市長之後，也任意抄襲他人，這是會引起國際笑話，基隆絕對不能成為「抄襲之都」，請蔡適應好好面對，好好處理。

藍委賴士葆表示，倘若台北大學學倫會認證博士論文涉抄襲而撤銷學位，建議蔡適應，現在換掉選舉看板來得及。賴士葆呼籲台北大學堅持學術自主，盡速做出審查結果，也期待基隆市民會做出正確的選擇，不要選出有剽竊、抄襲可能的候選人。