2022NPC WORLDWIDE REGIONAL健身工廠盃菁英賽，昨（4）日在林皇宮隆重登場，賽事更勝以往，近300名健美好手參賽，爭取最終站上舞台之榮耀時刻，吸引逾1000名觀眾到場共襄盛舉。健身工廠以國際高規格燈光、音響、舞台等硬體設備，Eleven-sports電視實況轉播賽程，更邀請重量級國際裁判長James以及資深裁判Andrew，擔任比賽評審，讓健身工廠盃菁英賽更具備公正、公平、國際觀。

健身工廠盃菁英賽，參賽四大項目包括男子傳統健美、男子古典健美、男子健體、女子比基尼，其中男子傳統、古典健美與健體項目，分別由鄒政翰、蔡明潔與陳祈呈拿下總冠軍，壓軸最吸睛，莫過於結合力與美，女子比基尼組競爭激烈，經過預賽、決賽，最後由王姿閔摘下總冠軍后冠，四位選手取得總冠軍後，意謂2022年底將舉辦IFBB職業賽，冠軍選手們在爭取職業卡僅剩最後一哩路。

其中，古典健美全場總冠軍蔡明潔現職為健身工廠楠梓廠教練，2018、2019年皆有參加健美比賽，均獲得第三名，不想當永遠季軍，奮力一搏，終於此屆得到全場總冠軍，另外，女子比基尼，目前為私人教練的王姿閔，第一次參加IFBB健美比賽意外得到殊榮，在台上激動不已，表示自律忌口，勤奮鍛鍊，終於辛苦有代價，更分享自身座右銘：放棄很簡單，堅持最難！

健身工廠自2017年積極爭取亞洲IFBB健美職業卡資格賽，2018年獲得世界健美領域權威組織IFBB認可，取得臺灣賽事獨家代理權，2018、2019接連舉辦兩屆後，受疫情影響短暫停辦，而2022年9月地區賽後，11月將會是健身工廠第三度舉辦職業卡賽，未來臺灣將成為業餘好手晉身職業健美選手之重要一站，健身工廠樂見更多國人熱衷投入健美運動，致力讓臺灣選手登上國際舞台。

此次比賽感謝最大贊助商信捷，讓活動順利進行，另外，還有長期支持的Gymleco、Verve、Allin、Xoffit、Rudees9，希望更多愛好健美運動夥伴，更積極關注、協助加深民眾對健身運動之觀念也期望讓更多人投入賽事，壯大台灣健美運動。