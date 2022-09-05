1名女子近來常感到右下腹疼痛難耐，多次到診所就醫也無法改善，甚至後來出現疲倦、食慾不振、消瘦和糞便型態改變等症狀，到醫院檢查竟在右側大腸發現14公分的腫瘤，已侵犯到後腹壁的肌肉，難以直接開刀切除。

新竹台大分院腫瘤醫學部醫師陳敬左說，此個案腫瘤侵犯範圍廣，開刀難以完整切除，且術後容易復發，但若術前先化學治療，有機會縮小腫瘤，加強手術效果。醫療團隊也根據她的腫瘤特性，量身調整化療處方，順利完成8個療程，腫瘤明顯縮小後也順利切除。

新竹台大分院大腸直腸外科主任鄭宗杰指出，隨著國人飲食與生活習慣西化，大腸癌的發生率也直線上升，最好方式仍是早期篩檢、早期治療。

國健署為國人設計的4癌篩檢，50歲以上民眾每2年可以定期接受免費的糞便潛血檢測，如有異常，建議及早就醫，可安排內視鏡檢查，若發現大腸息肉，早期切除可避免後續發展成大腸癌，也建議民眾平日養成良好飲食習慣，多攝取高纖蔬果，並適當補充水分，保護腸道。

陳敬左說，即使是局部晚期的大腸癌病人，只要接受手術以及完整輔助性化療，仍有機會成功治癒，甚至部分已出現肝臟轉移的病人，經藥物治療後，也能切除原發和轉移部位的腫瘤。大腸癌的治療已進入精準醫療，民眾若有疑問或需求，建議與醫師討論最佳治療計畫。