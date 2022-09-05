劉彥伶（中）此次用3小時成功橫渡日月潭，要用行動來展現對運動推廣的支持。（劉彥伶提供／陳育賢新竹傳真）

不畏軒嵐諾颱風影響，2022年日月潭萬人泳渡近日在風雨中順利舉行，以「科技創新」背景投入新竹市東區議員選舉的參選人劉彥伶此次也用3小時游完全程，高度展現了美女議員參選人的體力跟決心。

劉彥伶表示，能有此次機會其實是跟著工研院的前同事們所組的31人挑戰團，並且在胖虎游泳工作室的教練戴進豪帶領下，參與這項體壇的盛會，首次參加就挑戰成功。

她說，特別是目前正值議員選舉如火如荼的時候，她必須在緊湊的行程中撥出時間來參與，能在競選期間體力會高度消耗的時刻，成功挑戰泳渡日月潭真的非常不容易。

對於為什麼願意放下競選拜票的重要行程而南下挑戰泳渡日月潭？劉彥伶則表示，過去曾多次參與馬拉松與鐵人3項等賽事，對運動情有獨鍾，而此次挑戰泳渡日月潭則是希望展現自己的決心跟毅力，這與服務選民的決心是一樣的。

她說，在完賽後的深刻體驗是每個城市都應該要有代表自己特色的運動賽事。因為具有特色的運動賽事，除了讓參與活動的選手感受到不同的體驗，更能讓市民朋友凝聚更多的認同感。

劉彥伶強調，未來將全力協助推動新竹市舉辦具有特色以及代表性的體育活動，並且希望能透過自己的倡導，將運動風氣更廣泛的在新竹市推動，讓平常高壓工作的青、中、壯年們能夠透過運動來紓壓、維持健康。

另，高齡長者也能透過運動來維持肌耐力，延緩失能的發生，孩童們也可透過運動讓獲得更好的體態發展，運動絕對是獲得健康的重要方式，她要用行動來展現對運動推廣的支持。