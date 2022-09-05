台北市長柯文哲稍早接受媒體聯訪。（黃婉婷攝）

疫情升溫！北市河濱公園中秋節不開放烤肉 柯文哲估「這天」將洪峰

今年中秋連假將從9月9日一路放到9月11日，不過國內疫情持續升溫，台北市長柯文哲5日宣布祭出6大微管制措施，其中包括河濱公園不開放烤肉，經勸導仍未停止違規行為，將依「臺北市公園管理自治條例」按次開罰每次1200元至6000元；另外餐廳仍維持內用，但禁止敬酒、敬茶，否則將罰3000至1.5萬罰鍰。

柯文哲下午赴北市議會答詢前接受媒體聯訪，他表示，北市上午有開過防疫會議，估計在正常情況下，將於9月26日迎來台北市的疫情洪峰，但受到中秋連假影響，或許時間會往前幾天，而往前多少就看中秋連假期間民眾流動的情況，目前雙北確診人數合計已來到1.1萬以上，為因應北市確診人數可能上升，將祭出6點措施。

首先，柯文哲指出，今年中秋節期間不鼓勵群聚烤肉，在家裡烤肉不受限制，但地方所辦的封街萬人烤肉活動必須避免，因此北市今年河濱地區不開放烤肉；第二，北市希望儘量不影響經濟，所以餐廳維持內用，但嚴禁敬酒、敬茶，候選人若要跑攤就在台上跟舉杯即可、不要走動；第三是唱歌口沫橫飛，因此還是要戴口罩。

柯接續指出，他已經下通令，凡是與防疫有關的團體，包括學校、醫院、防疫旅館、防疫計程車、機場及長照機構，該打疫苗都要打，若在9月30日前沒達成90％的疫苗覆蓋率，將列入北市府相關考核中、要打分數，「我們沒有去處理市面上的公民，但你跟防疫有關的本來就有責任。」

柯表示，第五，北市500床以上醫院的防疫專責病房，比例已從5％上升到10％，目前尚有445個空床，應該還夠。若確診人數上升，他也不希望增加太多病床，目前會徵招三德飯店作為防疫專責旅館，先留一些作為預備，「希望這波過了台灣就真正可以解封，但黎明前的黑暗還是要配合。」

台北市副發言人魏文元補充，民眾違規烤肉、野炊行為，經巡查勸導仍未停止違規行為，會依「臺北市公園管理自治條例」按次及情節開罰1200元至6000元；逐桌敬酒敬茶、唱歌未戴口罩皆違反傳染病防治法，可處3000至1萬5000元罰鍰。