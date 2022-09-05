新北市觀旅局與電信業者合作，針對鄰近新北市捷運站的8條親子登山步道「微笑山線」，進行網路訊號量測優化，沿路共設置87處可通訊告示牌，讓突發狀況發生時，山友可以撥打112，有效對外求援，目前新北市山徑內共已完成222個牌面，未來將完成淡蘭古道、微笑山線及其他熱門步道的通訊牌設置計畫。

觀旅局指出，「微笑山線」串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑到平溪等地區，是一條呈微笑曲線的登山步道，特別適合親子家庭來一趟紓心的近鄰山間旅遊。

目前已完成土城、中和區「微笑山線」共8條登山步道的訊號量測優化，包含天上山步道、太極嶺五城山系步道、文筆山系步道、火焰山系步道、龍泉溪系步道、大尖二尖山系步道、大暖尖山系步道、烘爐地步道，沿途設置共87處可通訊告示牌，山友可保持對外聯繫管道，提升登山安全。

觀旅局表示，可通訊告示牌搭配既有的路線解說牌標示或依附護欄做固定標示，達到友善環境的目的，並依需求進行最佳化調整，包含採黃色反光的處理增加辨識度，清楚標示緊急救援專線「請撥打112」字樣，讓民眾遇到緊急狀況不慌亂。