聯電創辦人曹興誠日前在記者會上，當眾稱中天電視為「匪台」，還嗆記者「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間？」中天電視董事長廖麗生今（5）日與當天採訪的記者林宸佑一同前往台北地檢署按鈴控告妨礙名譽，並向曹興誠要求新台幣5億元的民事賠償。

廖麗生表示，曹興誠公然誹謗與侮辱他人的言行，不只侵害中天電視的名譽，更損及全台所有父母師長對子女的教育，踐踏台灣固有且善良端正的禮義廉恥，藐視言論自由，玷汙了台灣的自由民主價值。

為了台灣的新聞自由、中天電視及中天每位同仁的名譽與權益，廖麗生指出，不得不對曹興誠提出告訴，並強調無論將來判賠金額所得全數成立基金，襄助全台各學校重建台灣日漸衰敗的「禮義廉恥」、「尊重民主」之價值。

聯電前董事長曹興誠日前受訪時竟辱罵記者：「你還有臉站在這裡？」（資料照／取自《大新聞大爆卦》）

林宸佑則說，他僅是一名記者，提問是職責，而當日所提出的「清零政策」是全台民眾都想知道的問題，曹興誠就算不回答，也不該以公然侮辱及誹謗的方式逃避民眾的質疑。

林宸佑提到，當天馬上有其他在場的記者怒斥，「難道現在是一言堂？」甚至引起全台民眾對於公平正義、新聞自由、禮義廉恥的憤怒與不滿，為了維護媒體第四權和新聞人的尊嚴，最終決定提出妨礙名譽告訴。