新北市新店區一處社區旁公墓，管理員今早發現一具女子遺體，全身佈滿屍斑，疑身亡多日，目視年齡約30歲以上，雖現場無打鬥痕跡，初判疑似墜樓，但尚未排除他殺嫌疑，細節仍待警方進一步釐清。
周姓公墓管理員今早9時許向警方通報，在永安街一帶的公墓發現一具女性遺體，警方趕抵調查，未發現打鬥痕跡，因死者大腿瘀青、腳部損壞，初判疑為墜樓案件，但也未排除他殺，確切死因已報請檢方相驗。
由於女性死者身分不明，警方正逐戶清查住戶，確認身分，並調閱附近社區監視器，進一步釐清案情。
新北市新店區一處社區旁公墓，管理員今早發現一具女子遺體，全身佈滿屍斑，疑身亡多日，目視年齡約30歲以上，雖現場無打鬥痕跡，初判疑似墜樓，但尚未排除他殺嫌疑，細節仍待警方進一步釐清。
周姓公墓管理員今早9時許向警方通報，在永安街一帶的公墓發現一具女性遺體，警方趕抵調查，未發現打鬥痕跡，因死者大腿瘀青、腳部損壞，初判疑為墜樓案件，但也未排除他殺，確切死因已報請檢方相驗。
由於女性死者身分不明，警方正逐戶清查住戶，確認身分，並調閱附近社區監視器，進一步釐清案情。
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