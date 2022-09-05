知名前日本女優篠田步美（篠田あゆみ）以美艷成熟的臉蛋與I罩杯的超兇身材成名，不僅擁有極高的人氣，過去還曾與多次與波多野結衣互爭銷售冠軍。直到2016年她宣布引退，轉行投資美容業成為上班族，並以Hiromi（ひろみ）的身分繼續在YouTube與IG活躍，近日更宣布懷孕和結婚的好消息，網友們紛紛祝福她。

自從篠田步美退出謎片界之後，她依舊活躍在自己的社交平台，樂於大方公布自己的生活日常，也時不時與男友互動放閃，連眼睛都笑的如同熱戀中的情侶般，日子過得相當快樂，此外她更主動公開自己已經41歲的真實年紀，並在IG公開目前自己懷孕17周的消息。

篠田步美在IG上貼出兩張婚紗照，無法隱藏的臉上笑容。(圖/篠田步美 IG)

篠田步美最近更開心在IG上PO出兩張手機自拍，只見她披上２件絕美白婚紗，露出美背，雖然沒有刻意裸露，但還是看的出來上圍相當豐滿，並在貼文表示自己與男友試婚紗，即將要結婚了，完全呈現一個待嫁幸福小女人狀態，幸福的感覺溢於言表。

不久前，篠田步美發現自己有喜，還在YouTube頻道上傳告知男友懷孕的影片，她帶著有點興奮卻更多害羞地告知另一半自己懷孕的消息，男友反應讓人感到可靠又安心，不僅分析自己經濟面能不能負擔，更說：「我們就把他健康的生出來吧！」讓不少粉絲湧進留言紛紛恭喜她。