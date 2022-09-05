晶圓代工大廠台積電(2330)針對日本持續擴大布局，針對媒體報導指稱日本全資子公司TSMC Design Technology Japan（TSMC JDC）今年擬於大阪增設第二處研發基地，台積電對此說明，公司為因應業務需求，擬在大阪租用辦公室作為營業據點。

台積電1997年9月於橫濱設立日本子公司TMSC Japan，近年積極擴大布局，包括2020年1月研發中心TSMC JDC，去年3月設立日本3D研發中心（TSMC 3DIC）、同年12月於熊本合資設立晶圓製造子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）。

針對日經中文網報導指稱，台積電今年將在日本大阪市設立研發基地，作為TSMC JDC在日本的第二處基地，台積電對此說明，主要為因應客戶支援等業務需求，規畫在大阪租用辦公室作為營業據點之用。