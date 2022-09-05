琳妲求籤問感情和事業，獲得提醒和指引。（17LIVE提供）

喬喬兒開心將前進廣澤宮工作。（17LIVE提供）

曾甜將再次擔任《來去廣澤宮》節目來賓。（17LIVE提供）

17LIVE直播宮廟節目《來去廣澤宮》，透過直播幫助各地網友在家就能線上秒到桃園大溪鳳山寺廣澤宮求籤解惑，明（6日）晚間8點將由廣澤宮妙應仙妃娘娘收為乾女兒的曾甜和喬喬兒，與搖滾宮主賴銘偉攜手協助直播觀眾線上擲筊解籤補財庫、求功名，就連琳妲和17LIVER布丁也慕名體驗賴銘偉解籤。

琳妲求到的感情籤，提醒她不要在不知不覺的情況下成為第三者，面對心動對象不要太過憑直覺挑選，如果想要長久安穩的生活還是要檢驗對方才行，切記要時刻保持客觀理性判斷。曾甜一聽也連忙要她小心，如果身邊有不錯對象，看久一點、多看一眼再決定。

琳妲的事業籤則指引她，「因常受困人情包袱或至親的人，現階段應整頓想做的事，為自己不要顧慮別人而放棄，下半年運勢是好的，時運到達都會得到心所想的，現在只差臨門一腳」，琳妲直呼很準耶，自己都優先考慮家人，很少為了自己堅持什麼。琳妲也加碼擲筊求問自己工作主力該放演藝事業還是產品銷售，賴銘偉分析籤文結果顯示琳妲還會有別的事業選項會出現，專注本務開拓事業可以開發新的事情，你應該不只如此應該延伸還有其他想做的，琳妲笑問「嫁給有錢人嗎？我要嫁給有錢人！」

喬喬兒表示常會去家附近寺廟拜拜，初二、十六也會盡量去土地公廟拜拜，祈求的都跟工作相關，喬喬兒透露前陣子已慕名到訪過廣澤宮，上次到廣澤宮安胎，回家後還發生神奇的感應，由於快臨盆，趁這次節目之便希望求一下生產、工作各方面都平安順利。此外，喬喬兒還分享一個只有她知道的解籤玄妙體驗，「前陣子夢到過世很久的外婆，面無表情牽著摩托車問我「要不要帶孩子去跟她一起生活」，我原本不理解，後來在廣澤宮求有關家庭跟小孩的籤，神明指示要我避免騎車或摩托車被載，剛好呼應了那個很玄妙的夢境！」