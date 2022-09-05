疫情指揮中心今（5）日公布國內新增84例Omicron亞型變異株確定病例，分別為51例本土個案及33例境外移入，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增50例BA.5及1例BA.4個案，其中BA.4個案為北部40多歲男，今年6月28日已染過BA.4，在8月23日又再染BA.4，經基因定序確定染再BA.4，為首例BA.4重複感染，國內目前累計9833人重複感染。

指揮中心指出，今日新增之Omicron亞型變異株本土個案，為50例 BA.5及1例BA.4。其中BA.5個案占上週所有已定序之132例的37.9%，為24名男性、26名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部35例、中部8例、南部5例、東部2例，確診日介於今(2022)年8月15日至8月26日。

羅一鈞表示，新增1例BA.4個案，為先前BA.4首例北部家庭群聚個案中，一名40多歲男性，6月27日曾第一次確診，在8月22日有發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，隔日就醫快篩、PCR都是陽性，Ct值19.3，符合重複感染定義，經基因定序結果，確定感染BA.4，該案症狀屬於輕症，是本土首例重複感染的BA.4個案。

羅一鈞指出，目前國內重複感染個案，截至9月3日已累計9833例，但和本土確診數500多萬例來比，比例較小，BA.5的疫情當中，還是會有重複感染的情形發生，不過曾經確診過的人，感染到BA.5的機率較低一些。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株BA.4、32株BA.5，個案分別為24例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於8月11日至8月27日。其中檢出BA.4個案自越南(1例)；BA.5個案分別自美國(5例)，越南(6例)，印尼、新加坡、英國、泰國、韓國及菲律賓(各2例)，瑞典、匈牙利、愛爾蘭、馬來西亞、瑞士、印度、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞及比利時(各1例)移入。

指揮中心說，截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為81例、BA.5為694例、BA.2.75為10例、另累計236例BA.5、4例BA.4本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。