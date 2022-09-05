台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全（左3）今（5日）率領各縣市聯盟成員，輔選首站至宜蘭，為民進黨縣長參選人江聰淵（左4）等人站台。（吳佩蓉攝）

台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全緊握民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵的手，表全力支持。（吳佩蓉攝）

台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全今（5日）率領各縣市聯盟成員，輔選首站至宜蘭，為民進黨縣長參選人江聰淵等人站台，蘇說，宜蘭縣是全國民人心目中的民主聖地，所以選為輔選第1站。江聰淵除了向鄉親請託支持外，也強調擔任縣長後營養午餐、讀書免費的政策會延續下去。

台灣綠色立委聯盟是由民進黨現任與卸任等立委所組成的團體，成員約有近百人，在各縣市、各領域頗具影響力；今綠盟包了2輛遊覽車，輔選首站到宜蘭為江聰淵及其他民進黨候選人站台，表示對於宜蘭為民主聖地，抱有很大的期待與重視。

江聰淵表示，總部正式開始推動選務後，陸續向前輩們請益，提供更好的建議，以獲得縣民的認同與支持；前陣子也拜訪農委會，提出農業的加值保險基金政策，針對農民個別戶作補助，保障農民、能做更好的農業發展。

他指出，對於全民的照顧，不論是班班有冷氣、0至6歲學齡前孩童的照護等，地方政府也會承擔責任；並強調營養午餐、讀書免費的政策會延續下去，不僅要吃的好、吃的健康、還要吃的安全；感謝蘇嘉全及各位民主前輩至宜蘭為他加油打氣。