台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全今（5日）率領各縣市聯盟成員，輔選首站至宜蘭，為民進黨縣長參選人江聰淵等人站台，蘇說，宜蘭縣是全國民人心目中的民主聖地，所以選為輔選第1站。江聰淵除了向鄉親請託支持外，也強調擔任縣長後營養午餐、讀書免費的政策會延續下去。
台灣綠色立委聯盟是由民進黨現任與卸任等立委所組成的團體，成員約有近百人，在各縣市、各領域頗具影響力；今綠盟包了2輛遊覽車，輔選首站到宜蘭為江聰淵及其他民進黨候選人站台，表示對於宜蘭為民主聖地，抱有很大的期待與重視。
江聰淵表示，總部正式開始推動選務後，陸續向前輩們請益，提供更好的建議，以獲得縣民的認同與支持；前陣子也拜訪農委會，提出農業的加值保險基金政策，針對農民個別戶作補助，保障農民、能做更好的農業發展。
他指出，對於全民的照顧，不論是班班有冷氣、0至6歲學齡前孩童的照護等，地方政府也會承擔責任；並強調營養午餐、讀書免費的政策會延續下去，不僅要吃的好、吃的健康、還要吃的安全；感謝蘇嘉全及各位民主前輩至宜蘭為他加油打氣。
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