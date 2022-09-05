高雄岡山近年有半導體產業S廊帶、軌道經濟、商場進駐等議題發酵，人口持續移入，房市基本面需求強勁，最受歡迎的透天，3年已出現3成漲幅，天磊建設首度進軍岡山推案，秉持「實在、永續」精神，執行長吳柏棠從選地到規劃無不用心經營，預售透天案「天磊．小滿」5日動土，規劃地坪22~34坪，開價1388萬元起，打造讓首購也買得起的透天宅。

天磊建設「天磊．小滿」5日由執行長吳柏棠、台灣區綜合營造業同業公會高雄辦事處總幹事林佩樺等人共同動土，規劃8戶透天別墅，主攻首購及首換客層。

捷運紅線目前終點站位在南岡山站，未來將往北岡山與路竹延伸，加上S廊帶產業進駐等議題，岡山區段房價已出現大幅上揚，根據實價登錄揭露，岡山5年內透天新成屋，2022年透天厝均價單坪26.18萬元，從2019年的19.4萬元，短短3年已出現35%的漲幅，周邊灣裡路的透天如「皇家晶典20期」，最新成交總價落在1350~1550萬元。

吳柏棠說，岡山有成熟的螺絲產業聚落，並且聚集士、農、工、商4大產業類別，生活圈隱形富豪多，附近又有本洲產業園區、路竹科學園區，本來就有固定的購屋需求，房市成交量長期穩定，近期隨周邊橋頭科學園區、楠梓科學園區的產業陸續進駐，預期會再有一波新興人口成長，帶動岡山購屋的剛性需求。

區域有捷運紅線岡山路竹延伸線，經過岡山市區、本洲產業園區、南科路竹園區，為南部半導體產業S廊帶重要的交通骨幹，加上有87期重劃區開發、樂購廣場、秀泰影城、高醫分院等建設，帶來區域房市利多。

看好岡山未來發展，天磊建設首度進軍岡山推案，「天磊．小滿」位於岡山區灣裡路18巷43弄，近省道1號岡山北路，南來北往相當方便，步行5分鐘可到捷運紅線延伸線的RK3本洲產業園區站，聯外交通便利，並鄰近岡山國小灣裡分校，車程4分鐘可到本洲產業園區，到路竹科學園區開車也只要6分鐘，地坪22~34坪、建坪48~58坪，總價1388~1888萬元，吸引不少在地剛性需、喜歡透天的首購、首換族詢問。(記者張雅雲/高雄報導)