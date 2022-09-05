天主教教宗方濟各（Pope Francis）在葡萄牙電視頻道今天播出的採訪片段中表示，天主教會必須對神職人員的性侵行為展現「零容忍」態度。

教宗受訪時告訴葡萄牙TVI/CNN頻道說：「再清楚不過了，就是零容忍！」相關採訪片段在頻道的網站播放。

他說：「如果神父是名性侵犯者，他就不能繼續當神父。他不能！因為他要麼有心理疾病，要麼就是罪犯。」

教宗又說：「這是滔天罪行，因為這會毀了人的一生。」相關採訪預定今明兩天分兩集播出。

兒童精神病學家史崔奇（Pedro Stretch）率領團隊，獨立調查葡萄牙天主教教會內部發生的性侵案。他說，目前為止已經收集約400人的證詞。

目前已有17案移交司法機關。調查結果預計在今年年底公布。

教宗表示：「我不否認有性侵案存在，而單一性侵案就已是滔天罪行了。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110905