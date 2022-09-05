中秋連假即將到來，位在新北市八里區的十三行博物館推出期間限定「月光寶盒」DIY活動，而且緊鄰博物館的「新北考古公園」花海盛開中，入夜後還可以欣賞明月高掛在觀音山邊的美景；十三行博物館館長柏麗梅表示，花海景致與遠方的博物館建築出奇協調，讓不少人驚呼「新北考古公園變得很不一樣！」。

十三行博物館今年與新北市綠美化環境景觀處及八里區公所合作，聯手打造「花漾八里」地景，在新北考古公園內大面積撒播向日葵、百日草、大波斯菊種子，目前進入盛開期，吸引許多遊客前來拍美照，無論清晨或是黃昏，都能捕捉到不同氛圍的美感，天氣好的話，還有機會在傍晚讓花海、觀音山與中秋滿月一起入鏡。

十三行博物館館長柏麗梅表示，帶著橘、黃亮麗色彩的百日草，搭配藝術家蔡坤霖「詩步領羊」作品，呈現出有如歐洲鄉間的景致，熱情洋溢的向日葵與後方古樸「史前住屋」相互呼應，產生跨時空的趣味美感。

她說，大波斯菊粉色、紅色、紫色交錯的夢幻色澤，與遠方的博物館建築出奇地協調，這些獨特的景緻讓不少人驚呼「新北考古公園變得很不一樣！」，一踏進公園快門就按不停，把握難得的機會紀錄五彩繽紛的八里。

館方表示，廣受親子歡迎喜愛的十三行假日DIY活動，搭配中秋節主題，推出結合玉兔、月餅、烤肉以及八里在地名產文旦柚意象的「月光寶盒」，觀眾可以利用彩色黏土捏塑可愛的公仔，固定在精緻的木盒上，十分療癒。9月9日(五)起至9月11日(日)每日3場次，每場次20人，優惠體驗價60元，可透過電話預約或現場報名。