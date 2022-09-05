新北市經發局今率先公布2022新北嚴選網路票選前3名的「最佳人氣獎」以及各類組前2名的「極品嚴選獎」，為了鼓勵更多業者參與，特色商品入圍名單也將從30名增至46名。（新北市經發局提供）

新北市為增加轄內業者與地方產業的鏈結，每年推出「新北嚴選」活動，徵求特色商品與美食名店。經發局今率先公布2022新北嚴選網路票選前3名的「最佳人氣獎」以及各類組前2名的「極品嚴選獎」，為了鼓勵更多業者參與，特色商品入圍名單也將從30名增至46名，希望率業者打團體戰，拓展伴手禮商機。

經發局長何怡明說，今年的新北嚴選希望集結各轄區代表性特色商品，網路票選活動吸引超過30萬人次參與，累計近70萬票數，有不少業者為了獲選都推出相關優惠，鼓勵民眾投票，更動員親朋好友參加，推廣新北嚴選品牌知名度。

何怡明表示，這次有284項特色產品、187家美食店家參與徵選，其中網路票選的「最佳人氣獎」分別由武藏野的「伯爵瑪德蓮」、淡水區農會的「滬尾南瓜鮮味酥」以及武藏野的「伯爵生乳捲」獲得。

各組總分前2名的「極品嚴選獎」，美味好禮組由台灣在地芋頭製作的龍鳳堂「八月伴禮盒」，以及將三峽老薑、坪林茶葉做餐茶搭配的賣灶Lo.Ve 「藍帶Lo.Ve-Fun新旅行趣」(滷味茶飲旅行箱)獲獎。

風味美食組由深坑手工臭豆腐製作的深坑古早厝「麻辣鴨血臭豆腐」、結合石碇和深坑畜養黑豬與十多種山珍海味食材的太鼎食府「五星級黃金鮑魚佛跳牆」獲獎。

另外，結合八里特產柚子香及新北三峽碧螺春茶香，搭配大豆臘生產的臺華窯「臺灣水果系列-香氛聚寶蓋罐」；新北天燈器型搭配守望鶯歌裝置藝術圖案設計的傑作陶藝「新北映象」(再生瓷天燈杯二入組)在文創工藝組獲獎。

經發局補充，新北嚴選的特色商品獲獎名單已公布在官網，第一屆美食名店的幸福台灣味組與新住民家鄉味組已進入專家評審階段，預計10月初公布獲獎名單，市府將延續新北嚴選品牌，集結更多美食、好物、好店，帶動新北產業發展。