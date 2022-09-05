為地球環保盡心力，新竹東南扶輪社社友近日在新竹市南隘國小舉辦「環保植樹愛地球之植櫻花築夢」活動，為位處新竹市偏遠資源不足的新竹市南隘國小，一圓師生期望在校園內種植櫻花的共同夢想，同時也為地球永續而努力。

新竹東南扶輪社祕書郭勝德指出，該社自2011年起啟動改善新竹縣偏遠地區小學淨水飲用計畫，至今已有尖石及五峰後山偏遠地區包括新光國小、秀巒國小、石磊國小、玉峰國小、桃山國小、新樂國小、花園國小等7所國小受惠。今年度受扶輪獎助金捐贈單位為新竹市南隘國小。

由於南隘國小位於新竹市偏遠地區，屬新竹市自來水供應的管路末端，學校平日即需以儲水及雨水回收作為日常飲用水及生活用水。

郭勝德表示，南隘國小學生人數約100位，每年級只有1班，因為學童人數無法和市區大型學校比較，相對教學資源較少，為改善資源弱勢學子的校園環境，新竹東南扶輪社啟動新竹地區偏遠水資源獎助金計畫。

在執行計畫之際，了解到該校師生有個共同夢想，就是在司令台旁種下1棵櫻花樹，讓每屆學子畢業時，都能與櫻花樹合影留下紀念，東南扶輪社恰巧有園藝專業方面的社友熱情提供櫻花種植。

新竹東南扶輪社及新竹地區第6分區各扶輪社日前即選在南隘國小設校46年慶時，共同種下櫻花樹，一圓師生共同夢想。並以「十年之計莫如樹木、終身之際莫如樹人、扶輪傳愛植櫻築夢、隘校流芳感心造福」來鼓勵社會大眾植樹愛地球，也重要教育與社會責任。