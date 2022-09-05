台中市25年前黃姓教師性侵女學生案，教育局日前予以解聘重懲，5日又接獲一起來自「國外的電郵」，申請調查「32年前」就讀台中市某私立國小性別事件，教育局已函請並主動通知學校依規儘速召開性平會審議並按程序積極辦理。

台中狼師日前遭開鍘重懲，教育局今天又接獲來自「國外的檢舉案」，案發在32年前，雖然時間久遠，但教育局不放縱任何一件校園性平案，接到檢舉火速函請學校依規儘速召開性平會審議，按程序積極辦理。

教育局強調，教師與校長被檢舉渉校園性平案，適用法規不同，今年4月黃姓教師被檢舉時是校長身分，依法由主管機教育局審理。這件來自國外的檢舉案，被檢舉人是教師，教育局依「教師法」請案發當時的學校召開性平會審議。

教育局強調，台中市審理黃姓教師校園性侵案，不但沒有拖延，符合法定4個月期限內完成調查，並做出最重「解聘、永不錄用、沒有退休金」處分，有些縣市的案子都拖過調查期限還未完成。