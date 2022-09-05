證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。9月推出圖文並茂的股市資訊取得管道說明，更有最新力作股海大小事系列影片「資訊去哪兒找？」，另外，還有假投資真詐騙秘笈大公開及詐騙手法大解析，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增上市公司資訊、買賣交易資訊及推廣宣導資訊等取得管道說明。買賣股票要多看、多聽、多做功課，投資人如何取得正確股市資訊，相形之下就十分重要。除了證交所官網外，本次選出「公開資訊觀測站」、「公告快易查」、「財務比較e點通」、「公司治理中心」、「基本市況報導」、「投資人個人資料查詢系統」、「宅在家學習網」、「投資人知識網」、「WebPro 3.0影音傳播網」等，提供投資人於證交所官網及各相關資訊平台取得想要的資訊。

網站月月更新內容，還有即時的市場交易制度修訂，有「自111年9月26日起，處置、分盤交易等有價證券，實施資訊揭露與價格穩定配套措施」，「111年12月19日起，盤中零股撮合間隔時間，縮短為每1分鐘集合競價撮合」及「創新板規定，調整法人及自然人之”合格投資人”符合條件」等，讓投資人能第一手掌握證券相關資訊。

本期「電影院」單元，呼應哈燒股識「圖書館」單元，精心製作「股海大小事-資訊去哪兒找？」影片，以角色扮演遊戲中非玩家控制角色（NPC）與故事主角互動，將每一個資訊平台設計成主角欲拜訪的商店，藉由生動有趣的動畫，逐一介紹各項資訊取得管道的重點及特色。

「地雷區」單元，本期新推出假投資真詐騙秘笈大公開，及詐騙手法大解析說明。證交所提醒投資大眾，近期投資詐騙手法多元，投資人應審慎判斷投資訊息真實性，才能有效保護自己的權益和財產，若發現有冒名或自身遭受詐騙，可檢具相關具體事證，致電警政署165反詐騙專線，向司法檢調機關提出檢舉，金管會也設置「受理民眾檢舉與陳情」專區，受理民眾檢舉與陳情後，轉請檢調單位。

「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現，本次特別邀請證期局局長，錄製「振山局長投資叮嚀-投資想賺錢 先掌控風險！」宣導影片，內容提醒年輕人投資理財應注意風險控管，並防範金融投資詐騙。