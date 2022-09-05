歐盟在上周六敦促中國和印度加入G7的提議，一同對俄羅斯石油價格制定上限；並指出，在烏克蘭戰爭期間對俄羅斯支付過高的石油費用是不公平的。

G7國家在上周五宣布，同意計畫對俄羅斯的石油實施上限。然而實施的細節尚未敲定。

能源分析師們認為，此一計畫的執行有困難，特別是中國和印度等關鍵石油消費國是否加入此一行動。

據路透報導，美國在上周就表示，與印度對此進行建設性對話。而中國在七月時曾表示，限價是一個非常複雜的問題。

法國財政部長Bruno Le Maire告訴媒體，G7的價格上限提議需要全球性的同意，需要全球廣泛的參與，所以執行上有困難。Maire說，他不希望這只是一個西方的制裁措施。

對俄羅斯石油實施價格上限，將在12月初執行，屆時歐盟將開始對從俄羅斯進口的石油實施制裁。但參與者仍等待具體上限水準的進一步細節。

俄羅斯已經表示，不會對提出限價的國家出售石油。此外在G7正式提出該聲明後，俄羅斯宣布，由於技術性問題，繼續暫停北溪一號對歐洲的天然氣供應。