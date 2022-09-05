半導體中小型股賣壓止不住，台股反彈無力收黑！上星期強強滾的中小型股今天遭到逆襲，雖然台積電(2330)及金融類股挺身而出，且明達醫(6527)、矽瑪(3511)、熱映(3373)、映興(3597)、醣聯(4168)、北極星藥業-KY(6550)等以漲停作收，台股指數亦一度由黑翻紅上攻至14753.03點，但中秋節將至，中小型股及半導體個股遭逢賣壓出籠，明揚(8420)、飛寶企業(4413)、華興(6164)、亞矽(6113)、璟德(3152)及倫飛(2364)跌停作收，博智(8155)盤中也跌停，怡利電(2497)、華晶科(3059)、力積電(6770)、鈺太(6679)、網家(8044)、華星光(4979)、晶碩(6491)、萬在(4543)及世芯-KY(3661)重挫收低，讓台股反彈氣勢受挫無力收紅。

終場加權股價指數約14661.1點，下跌11.94點，成交量約1881.72億元；OTC指數為193.73點，下跌2.96點，成交量661.02億元。

今天上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲0.67%，其次是金融類股及生醫類股，分別上漲0.57%及0.54%，表現較差者為電線電纜類股、資訊服務類股及觀光類股，其中電線電纜類股下跌2.04%，資訊服務類股下跌1.39%，觀光類股下跌1.11%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲.078%，表現最差為半導體類股、下跌2.43%。

就技術面來看，今天台股因台積電及金融類股回神，終場小跌11.94點，以14661.1點作收，上周台股加權股價指數下跌605點，周線連二黑，今天指數亦未能止跌反彈，目前指數跌落所有均線之下，短期均線再次呈現空頭排列，且跌破前低14843點，型態上也轉弱，加上外資賣超不斷，指數未重新站上短均線之前，建議保守觀望，預估本周指數區間看14400點至14900點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國聯準會鷹派言論持續發酵，導致上周全球股市續跌周跌3.3%，美股四大指數持續收黑，整體新興市場跌3.4%，台股跌幅相對較重達4.0%，加權股價指數月、季線再度失守，櫃買市場則相對抗跌，預期受外資賣超、美國科技股走弱加上中秋連假將至，進而使市場氣氛短線相對保守觀望，將壓抑權值股及台股上檔空間，僅中小型個股或單一業績題材較有表現機會。投資布局上逢低除了可留意長線看好的汽車電子、高速運算等概念之外，或可留意具時事題材兼具防禦特性的生技股，以及本周將發布新機的蘋果供應鏈題材。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國聯準會主席Powell於Jackson Hole全球央行年會重申，9月可能再次大幅升息，幅度取決於經濟數據發展，由於言論較先前市場預期更為鷹派，導致近期全球股市大幅回檔修正，加權指數也再創近期新低。不過，預期在聯準會的加速升息下，美國第四季通膨觸頂回落機率是高的，故2023年後FED升息壓力將開始趨緩，雖市場殖利率倒掛期間拉長使經濟衰退風險升高，但在美國仍處充份就業下，市場目前先視此為技術性衰退，故美股於近期有出現逐底機會，或至少熊式反彈，台股也可望止跌回穩，不建議殺低持股。

劉宇衡指出，在技術面上，台股本次因系統性風險跌破季線，依以往經驗，季線整理後將有反彈契機，籌碼面上須看外資動態，目前外資在科技股之加碼權重略低於前波，若開始回補，則對大盤指數上攻有利。由於台股近期震盪加大，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以降低波動風險，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值4.6%之上且有高度成長之標的，高股息相關則以台積電供應鏈、半導體、網通等為持股產業主軸；非高股息布局可以跌深之載板及電動車零組件供應鏈為主。