今年1~8月燃油機車銷售量與去年同期相比下滑2.4%，反觀電動機車的銷售數量逆勢成長11.4%，顯示電動機車的黃金年代已經到來。而Gogoro自今年7月推出全新Gogoro Delight後，成功吸引更多年輕族群，統計資料顯示，在購買Gogoro智慧電動機車的車主中，25歲以下的年輕族群比例，相較全新Gogoro Delight上市前大幅成長38%，代表年輕族群對智慧電動機車的高度支持，Gogoro也趁開學季推出優惠專案。

隨著返校開學季來臨，騎車通勤代步的需求大增，Gogoro宣布首度推出「教育優惠購車專案」，提供給大學新鮮人、在學學生及教職員最超值的購車優惠，即日起至全台Gogoro服務據點，入手指定車款，就可現折新台幣5000元，還可搭配政府補助最高27300元，降低教職員和學生族群的入手門檻，於開學期間輕鬆購買Gogoro智慧電動機車。

Gogoro上周五也宣布新加坡陸路交通管理局(Singapore’s Land Transport Authority, LTA)已授予Gogoro電池交換系統進行沙盒試點計畫，以驗證Gogoro電池交換系統將可作為下一代智慧移動的最佳方案。

Gogoro與Jardine Cycle & Carriage(新加坡交易所股票代碼：C07)將會合作開始推動沙盒試點計畫，Jardine Cycle & Carriage是一家在東南亞擁有領先市場事業的多元化集團。Jardine Cycle & Carriage的子公司Cycle & Carriage在此沙盒試點計劃將成為Gogoro智慧電動機車在新加坡的獨家經銷商，並在新加坡營運和布建Gogoro的電池交換基礎設施，雙方在新加坡建立二輪電動機車和電池交換合作夥伴關係。

即將推出的Gogoro電池交換沙盒試點計畫將包括Gogoro智慧電動機車、GoStation電池交換站和Gogoro智慧電池。Cycle & Carriage將管理Gogoro在新加坡的電池交換網路和車隊。Cycle & Carriage還將尋求與新加坡在地的各種食品配送和物流車隊合作。Gogoro電池交換沙盒試點計畫支持新加坡的2030年新加坡綠色發展藍圖，以及新加坡向永續能源和交通轉型的願景。

在2022年初，Gogoro宣布參與制定新加坡新的電動車能源補充技術參考標準(TR25)，其中Gogoro主要聚焦在電動二輪車的電池交換技術。TR25為電動車能源補充技術的安全安裝、維護和操作設定新的規範，包括電池交換系統，為加速新加坡電動車的普及提供了重要途徑。沙盒試點計畫的關鍵目標是獲得Gogoro電池交換平台的TR25認證。

於2015年推出的Gogoro Network電池交換平台，2022年上半年在台灣電動機車市場占有率超過92%，成為產業的領頭羊。Gogoro的電池交換生態系統目前擁有十個不同的合作夥伴，其銷售占2022年上半年在台北市所有新售機車中的25%以上。