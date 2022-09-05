搶攻中秋節旅宿商機，並慶祝在台連鎖據點達20家里程碑，萬豪國際集團在台酒店同步推出多元化中秋超值活動與「旅行，豪懂您！」住房專案，自即日起至9月30日，只要在「萬豪旅享家Marriott Bonvoy」平台註冊會員，並預訂指定酒店連續2晚住宿，即可以超值半價加購餐飲消費額，以及額外獲得萬豪旅享家1,000積分，同時並精選多家酒店包括台北、林口、桃園、台中、台南和高雄等多個目的地，方便旅客親友共享佳節天清月明的度假體驗。

萬豪國際集團旗下酒店如桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北國泰萬怡酒店、台南安平雅樂軒酒店等飯店則應景推出「燒烤派對」，提供精緻海陸食材與各式飲品無限暢飲，讓饕客享受高級現烤BBQ，一飽中秋燒烤口福，盡享美好餐飲食光。不想只吃燒烤的饕客，台北萬豪酒店也有豐富自助饗宴可供選擇，台中萬楓酒店更有期間限定的微醺時光，滿足不同需求的旅人。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店9月9日至9月11日為期三天，在充滿南洋海島風情的池畔酒吧享用期間限定燒烤派對，不必自己動手也能輕鬆享受戶外烤肉的熱鬧氛圍，僅限房客，限量30名，每位1880元；9月9至9月11日傍晚4：30～7：00供應。大廳酒吧亦推出結合中秋特色的精緻應景雙人下午茶套餐，主廚精心設計多款絕美鹹甜小點，在宛如世外桃源般的優雅環境中，恬靜愜意的享受假期午後時光。

台北國泰萬怡酒店位於14樓的Drift Bar推出「秋享。高空燒烤饗宴」活動，於9月9日、9月10日每晚7：00～10：00登場，限量席次每場80位，提供無限暢饗的各式海陸燒烤料理，搭配主廚特製烤醬，還有適合夏天的清涼海鮮吧也不缺席，不僅如此現場更備有滿月精釀啤酒、調酒及飲料無限暢飲，一邊遠眺高空市區夜景一邊享用精緻美味，每位原價1,980元。

台南安平雅樂軒酒店特別於中秋假期9月8日起至9月10日連續三天下午6：00～9：00推出「尬電樂Live烤肉派對，訂位前20組享優惠價1,199元，當日入住房客也歡迎一起來同樂，房客優惠價只要999元。

台北W飯店10樓 the kitchen table西餐廳特別推出「Mid-Autumn BBQ Night 中秋月，燒烤夜」日式獨享餐，每位2,380元不怕烤肉搶食吃不飽，內含現切生魚片、牛肋條串燒等海陸料理，另享多款清酒優惠加購價！除此之外，亦推出「My Grill My Rules 我的BBQ我做主」套餐，專門提供三五好友前來享樂，週日預訂該專案，還能使用碧波泳池，體驗池畔愜意氛圍。

台北寒舍艾美酒店於9月9日至9月11日，每晚6：00～9：00在酒店5樓QUUBE舉辦「BBQUUBE」玩美中秋烤肉派對，賓客可在戶外空間享受在城市秘境賞月的愜意、品嘗由五星主廚現場燒烤的豐盛海陸美味，每位成人再贈半隻龍蝦、清涼冷食及酒水暢飲、現場DJ音樂表演以及互動遊戲抽獎，每組賓客還可獲贈一組「似顏繪」紀念畫，打造大人盡興、小朋友開心的玩美中秋夜。成人每位2,280元起、6至11歲兒童每位980元起。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「夏日星空BBQ音樂派對」，8月19日至9月10日每周五及周六晚間限定，現場歌手演唱Bossa Nova，並由五星主廚現烤異國香烤肉串、炭烤海鮮時蔬、爐烤肋眼牛排，並供應美味生蠔、生食級日本帆立貝等豐盛美食，9月10日逢中秋佳節，用餐打卡加贈泰式火山排骨，每人1,880元起。

台北喜來登首度推出「豪華海陸烤肉組」豪邁集結美國Prime頂級肋眼、Choice無骨牛小排、北海道生食級干貝、澎湖明蝦、深海魷魚、御品大鮑魚，搭配烤物野菜、日式燒肉醬等11款重量級海陸食材，省去採買時間在家輕鬆開烤。

新竹豐邑喜來登大飯店推出多款中秋霸氣吃肉商品，包含港式烤乳豬、松露米糕及避風塘海虎蝦，每組收費1萬3,000元；西式爐烤18養場手扒雞或美式豬肋排，每份1,380元；進階夯肉組合，提供2～4人日式烤肉組合，每組3,800元起以新鮮澎派食材，羨煞你的朋友圈。

台中豐邑Moxy酒店迎接酒食之月，一連在頂樓Rooftop XOXO舉辦2場集結DJ、星空影院的BBQ活動，讓民眾得以延續中秋烤肉樂趣。9月10日頂樓肉吧Rooftop BBQ XOXO邀請雙DJ並搭配Moxy現烤夯肉攤，與獵趣者們共同迎接中秋，每位350元，含Moxy飲品乙杯及金額80元以內BBQ烤串任選乙份；9月24日頂樓肉吧X影院Rooftop Playing & BBQ則可在夏日微風中欣賞熱門電影，享受微醺酒感，每位400元，含飲品及爆米花各乙份。

台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至10月31日止推出「888超優惠」期間限定活動，「千元有找」的午間自助饗宴，無限量享用極鮮海物Bar、各款精湛熱食及多款夢幻甜點、現做異國麵食料理、哈根達斯冰淇淋等，成人每位僅888元，原價1,280元，約69折。只要加價188元起再享豐美主菜。以上價格皆須加一成服務費。平日（週一至週四）午間限定供應。

高雄萬豪酒店推出中秋限定豪澎湃海陸饗宴 生蠔鮑魚無限享用」，豪享自助餐廳於中秋連假三天食材加碼生蠔、鮑魚吃到飽，選用日本廣島生蠔，搭配松露荷蘭醬焗烤，入口鮮味十足，大大?足，另外「京樂日本料理」推出秋之味覺御膳，以油封章魚搭配秋柿、花山椒為華麗開場，星鰻、秋鮭、鮑魚、香魚為前菜，無肉不歡的可選擇日本和牛或是美國Prime牛小排，另有栗子蒸飯佐以日本生蠔，秋季美味一次盡享。超值無限暢飲最適合和三五好友一同享用LVMH集團旗下的澳洲頂級氣泡酒Chandon及法國B&G白酒，把酒言歡。

林口亞昕福朋喜來登酒店「聚味軒」演繹中泰美食，度邀請許雪莉泰國時尚餐廳主廚泰籍女廚許雪莉（阿桐師Ms. Rapeeporn Sillapakit），與聚味軒主廚李俊毅共同攜手推出中泰美食饗宴，正值夏季時節，阿桐師特別以酸辣開胃、滋味無窮的南洋泰式料理，結合聚味軒風味獨特、醇厚鮮美的中式菜式，相互融合精萃風華邀您一次享用！自8月10日至9月30日活動期間推出的「毅桐套餐」共計七道、包含柚香沙拉佐春捲、松茸栗香雪花牛、松阪綠咖哩烙餅等，每位只要1,880元。

台中萬楓酒店與Moet Hennessy Taiwan合作推出期間限定大人系特調三款，即使夏季走過三分之二邁入立秋，仍需要來杯冰涼調酒消消暑，在旅行時光中小酌幾杯，讓自己微醺放鬆，為下一段努力充滿電。

宜蘭力麗威斯汀酒店推專屬夏季特調，時序正熱，需來杯冰涼飲品消暑解渴。在旅行中享受寧靜悠閒時光，同時為記憶譜下幸福樂章。

台北士林萬麗酒店R Bar逸庭於每週六晚上8：00～9：45安排歌手現場演唱，且特別於9月1日至11日每晚6：00～10：00，祭出「星辰微醺」中秋限定暢飲活動，雙人價1,880元，即可享韓式燒啤、啤酒、軟性飲料等2小時無限暢飲，搭配鳳梨拿可牛肉、醬味海老蝦、時蔬等串燒拼盤；若為入住酒店賓客及士林、北投、中山區居民，提前訂位還可享85折優惠。此外，士林廚房於9月1日至11日午餐和晚餐時段推出「月映成雙」燒烤饗宴，雙人價3,860元。