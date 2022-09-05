本土在地連鎖精品咖啡第一品牌路易莎深耕「全方位咖啡生活」，繼與台北捷運公司創新合作聯名「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」大安森林公園店之後，第二家聯名門市亦於捷運行政大樓一樓（中山站或雙連站步行2分鐘即抵達）開設北捷總部旗艦店，自開幕以來，每天人潮絡繹不絕，朝聖最新熱門拍照打卡景點。

捷運雙連站與中山站間的地上段，有中山站線形公園形成一條美麗的綠色廊道，兩旁緊聯赤峰街及中山北路的個性獨立小店，地下段則為中山地下書街，此地假日常有文創市集及各式活動，成為獨樹一格的商圈氣息。

正式對外亮相的「北捷X路易莎」咖啡廳旗艦店坐落在捷運行政大樓，就像是廊道中一處歇腳發呆亭。咖啡廳入口處的「旗艦號」，是以真實比例重現北捷電聯車的地景藝術裝置，拉近旅客與電聯車彼此的距離，近日已成為熱門的拍照打卡景點。

「旗艦號」原址是一幢舊有建物機房，運用創意及設計手法，變身為具歐洲街景嶄新捷運彩繪列車，車頭採用實際淡水信義線381型列車車頭FRP玻璃纖維外殼，以溫柔水藍色為底色；原本冷硬外露的磚牆，依真實比例製作木作車身包覆，加入咖啡廳旗艦店「北捷X路易莎」LOGO元素，象徵臺北捷運與咖啡連鎖品牌路易莎聯手披上漂亮的捷運彩繪，與中山站、雙連站周邊文創環境相融合；入夜後「旗艦號」風采依舊，車頭車燈如實際行駛啟動照明，車身則有古雅別緻景觀燈，猶如帶著咖啡香緩緩駛入線形公園，增添豐富趣味話題。

「北捷X路易莎」咖啡廳旗艦店，總計近150個座位區，店內裝潢統一的木質色調，最引人注目的是，展示櫃加入許多捷運列車元素，陳列來自世界各國的電聯車，除北捷的高運量電聯車、文湖線370型電聯車等，另有日本東京地鐵的銀座線1000系列車、泰國曼谷地鐵的紫線列車及德國柏林地鐵HK 4-car Train等，絕對讓鐵道迷大開眼界。