陳光復說當初中央在制定離島醫療專機合約時，將機齡限制第一年是5年，接下來第一次擴充不得超過10年，第二次擴充不得超過13年。（張茂雄攝）

民進黨澎湖縣長候選人陳光復5日上午召開記者會指出，賴峰偉將醫療專機當作兒戲，標案胡亂一改再改，破壞當初行政院制定的原始合約精神。他說第一次醫療專機合約今年8月屆滿，呼籲澎縣府趕快進行新的招標作業。不過，立委楊曜隨後接受記者電話訪問時表示，醫療專機的問題，澎湖縣政府已經公告招標，對此問題他不便表示意見。

陳光復由民進黨馬公市長候選人黃健忠、議員候選人蘇育德陪同下，在澎湖第一酒廠召開記者會，陳光復神情激動的表示，當初中央在制定離島醫療專機合約時，將機齡限制第一年是5年，接下來第一次擴充不得超過10年，第二次擴充不得超過13年，再者此次標規納入定翼機，明顯沒有考慮到澎湖二、三離島的適航條件，賴峰偉罔顧鄉親性命令人生厭。

陳光復同時指控由中央招標的「澎湖輪」建造方案，將船速由30多節降到22節，速度之慢跟30年前的台華輪一樣。由於醫療專機、澎湖輪2案都是同黨立委楊曜主推，陳光復砲口向內打向自己的主委。對此陳光復說他跟楊曜的溝通良好。

楊曜在電話訪問時表示，陳光復作為挑戰的縣長候選人，對新建澎湖輪的船速有期待是沒有問題，但該案已由交通部航港局完成發包作業，上個月也已經在日本動工開始興建，預計明年底可以完工使用；他無奈表示，要一艘速度快、票價低的完美船隻，是沒有人可以做得到的。至於醫療專機的問題，澎湖縣政府已經公告招標，對此問題他不便干涉。

但楊曜在今年的2月23日曾在臉書陳述，澎湖鄉親110年需求96趟次的緊急後送，其中駐地案負責廠商凌天航空只執行了71趟次，其餘的25趟緊急後送凌天航空以維修或天候不佳等因素為理由，拒絕執行任務，空勤總隊卻可以馬上接手完成超過四分之一的緊急後送任務。他不得不思考到底提升在地醫療重要，還是維持後送勤務（讓空勤隊接手）對鄉親比較適當。

對於醫療專機的爭議，澎縣府發言人陳其育稍後也反控，陳光復如果真心關切鄉親生命安全，當初就不應在任內將「首長公務搭乘」列入航空器駐地計劃，企圖將鄉親救命用的專機當成「縣長座機」。

陳其育說賴峰偉上任後，2019年即取消首長公務搭乘條款，將醫療專機全數歸給民眾使用。縣府每年還編列近1500萬補助凌天航空，當執行醫療後送之外時段支援離島交通運輸，其用意是在順利執行緊急公務、奔喪等人道協助，但陳光復卻將縣長下鄉視察列入專機服務。陳其育又指控，陳光復平時對澎湖醫療漠不關心，到了選舉就開始說三道四、信口開河，政治人物凡走過必留下痕跡，民眾不會輕易上當。