小美去年相繼車禍受傷、與男友分手，心情沮喪，許姓男網友安慰約探視，兩人凌晨在1間宮廟見面，豈料，許男不顧小美抗拒，在廟前強制性交得逞後，告白想交往，小美坦稱誤信真誠而答應，豈料，許竟失聯，她身心受創，崩潰控告性侵。許男否認性侵，辯稱兩人僅聊天、擁抱。法官依強制性交罪判刑4年，可上訴。

小美指控，她在2021年1、2月間在Tinder交友軟體認識許男，她相繼車禍受傷、與男友分手，心情低落，許男安慰並約要探病，兩人相約同年4月5日凌晨在小美家附近的宮廟見面，許在廟前廣場又摸又親，再將她扛到泡茶區矮牆旁上下其手，小美嚇到出手制止，多次說「不要」，許強制口交、性交得逞。

小美說，許男當場向她告白，表示很喜歡她，很想交往才會做這件事，她先前對許有好感，相信他真誠，雖從沒同意可以這樣對她，但同意交往。沒想到，事後，許即失聯，她才知被騙、身心受創，在友人協助下接受心理治療。

友人作證，小美在案發後告知被性侵，多次失控崩潰，接受心理諮商後，決定報警。

許男否認性侵，辯稱兩人僅聊天、擁抱，宮廟是公開地點，旁邊有民宅，只要呼救應可避免危險，並質疑在事發後25天報警。

法官勘驗現場監視器影像，以性侵犯罪具隱密性、蒐證不易，認定過程與小美證述情節符合，審酌心理諮商紀錄及心理鑑定結果為創傷後壓力症候群等，依強制性交罪判許男徒刑4年。

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