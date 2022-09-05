卡蛋？花敬群指「市府縱容遠雄」才害審查未過 柯文哲爆氣怒嗆：不要再鬼扯了！

台北市長柯文哲卸任前無緣替台北大巨蛋剪綵，他將問題歸咎為中央「卡蛋」，更喊話內政部次長花敬群不要逃，他5日受訪重申，目前是遠雄向內政部申請防火避難性能審查，北市府僅是「旁觀的第三者」，審核過程再也與北市府無關。中央是否「卡蛋」大家心理有數，內政部有問題要講清楚而非拖延，嗆花敬群「不要再鬼扯了！」

根據台北市政府規畫，大巨蛋原先預計今年6月取得使照，10月展開試營運，但目前防火避難性能審查尚未通過，無法在今年順利開幕。花敬群上午受訪時說，台北市政府縱容遠雄公司提出不合理的排煙設施方式，才是審查無法順利推展的主因，嗆柯文哲身為首都市長不該有這樣子的作為。

對此，柯文哲火速開臨時記者會反擊，稱此案目前是由遠雄向內政府申請防火避難性能審查，「北市府只是旁觀的第三者」，相關審核過程和北市府一點關係都沒有，要等防火避難性能審查要通過後，才由北市府進行變更建照。

柯文哲強調，北市府並未護航遠雄公司，但內政部已經審查1年4個月，若有問題就一次講清楚，而是否通過也是內政部決定，和北市府無涉，但不應該拖這麼久，他也轟，中央有沒有「卡蛋」大家心理有數，「花敬群你就不要在鬼扯了」！

至於大巨蛋工程傷及捷運板南線卻遲遲未完成修復工作，柯文哲說，當然有要求遠雄在拿到使照前修繕完畢，但遠雄尚未進入取得使照階段，「當然就沒那麼積極去弄好」，不過市府對此都有檢查過，該裂縫跟捷運安全無關。