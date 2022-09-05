新北市汐止區一名女子，去年2月4日晚上11時前往某社區找弟弟，身上攜帶酒精、汽油、打火機。不料，大樓管理員說，沒看到車子，弟弟不在家。女子誤認為管理員拒絕幫助，隨即拿出汽油潑灑，並以酒精點燃紗窗，引燃火勢，被控放火燒燬住宅罪，士林地院日前審結，認定該女子自2006年起有憂鬱症症狀，予以減刑，判處該女子有期徒刑6月，可上訴。

該女子否認有放火燒燬他人所有物品、恐嚇危害安全犯行，辯稱是小心燒到紗窗，打火機是自己抽菸用的，汽油不是要對人潑灑，而是躁鬱症發作想要自焚。

判決指出，女子辯稱是為了抽菸而點燃打火機，卻是點燃紗窗，酒精加上火源，極易釀起大火，一般人均周知之事，但卻空言沒有放火的故意，並不可採。

合議庭考量女子與其弟間的衝突糾紛，以及罹患的精神疾病，導致無法理性與管理員溝通，竟放火燒燬管理室的紗窗，並潑灑汽油恐嚇管理員，合議庭考量燒燬的財物價值不高，管理員也願意原諒，而且該女子持續到身心診所就診，長年主動積極求醫治療，並無施以監護處分的必要，依法予以判處有期徒刑6月。

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